Фабрисиу Вердум хочет дать реванш Фёдору Емельяненко

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум признался, что хотел бы дать реванш легендарному бойцу смешанных единоборств Фёдору Емельяненко.
«Хочу провести бой с Фёдором, это 100%. Очень его уважаю и хочу дать ему возможность провести бой со мной. Это история, и через 10 лет после первой встречи все хотят увидеть повторную схватку. Не знаю где, но, конечно, хотелось бы с ним подраться. Уважаю его, и, в моём понимании, он является лучшим бойцом», — сказал Вердум на пресс-конференции после турнира UFC Fight Island 3.
Напомним, на турнире на «Бойцовском острове» Вердум одержал досрочную победу над Александером Густафссоном. Это был его последний бой в UFC.
Вердум и Емельяненко впервые встретились в 2010 году на турнире Strikeforce, Фабрисиу одержал победу.
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