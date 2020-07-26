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Обзор побед Евлоева и Эмеева на турнире UFC Fight Island 3

Обзор побед Евлоева и Эмеева на турнире UFC Fight Island 3
Бокс/ММА / UFC 0

Ранним утром мск 26 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 3. В его предварительном карде выступило два россиянина.

Рамазан Эмеев единогласным решением судей одержал победу над новобранцем промоушена Николасом Штольце. Таким образом, он закрыл поражение от Энтони Рокко Мартина, полученное в ноябре минувшего года и одержал четвёртую победу в UFC.

Что касается Евлоева, то Мовсар в красивом бою одолел Майка Гранди, таким образом сохранив идеальный послужной список. Теперь в его активе в смешанных единоборствах 13 побед в 13 встречах.

Фрагменты успешных поединков Мовсара Евлоева и Рамазана Эмеева доступны на «Чемпионате». Ещё один россиянин, Гаджимурад Антигулов, проиграл на турнире Полу Крэйгу.

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