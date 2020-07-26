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Чимаев: мне неважно, что меня сравнивают с Нурмагомедовым

Чимаев: мне неважно, что меня сравнивают с Нурмагомедовым
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Хамзат Чимаев признался, что для него не имеет значения тот факт, что его сравнивают с чемпионом промоушена в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Сравнения с Нурмагомедовым? Это неважно, это не имеет никакого значения. Мне нравится этот парень. Он первый номер рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, он ведь первый? У него 28 побед в 28 встречах. Но в скором времени лидером рейтинга стану я. Собираюсь стать чемпионом. В моём активе восемь досрочных побед в восьми встречах. Я уничтожаю всех и сделаю то же самое и в следующем поединке», — сказал швед чеченского происхождения на пресс-конференции после турнира UFC Fight Island 3.

Напомним, в ходе турнира Чимаев одержал досрочную победу над Ризом Макки.

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