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Харитонов: пить, насиловать и танцевать стриптиз — вот это может делать А. Емельяненко

Харитонов: пить, насиловать и танцевать стриптиз — вот это может делать А. Емельяненко
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился мнением о поражении Александра Емельяненко в бою с Магомедом Исмаиловым на турнире АСА 107.

«Слова Емельяненко о том, что он хотел драться, а Исмаилов бросался в ноги? Наверное, у него одного такое мнение. Мага разобрал Емельяненко как в стойке, так и в партере, не дав никаких шансов. Всё было объективно и очевидно. Повторюсь, пить, насиловать и танцевать стриптиз — вот это может делать Емельяненко», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, 24 июля Александр Емельяненко выступил в главном событии турнира АСА 107 и встретился с Магомедом Исмаиловым. Магомед доминировал на протяжении всего боя, и в третьем раунде рефери зафиксировал поражение Емельяненко техническим нокаутом. На лице Александра были рассечения. Кроме того, уже после поединка выяснилось, что в бою он получил перелом носа.

Александр Емельяненко проиграл впервые с 2014 года.

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