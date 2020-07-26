Василевский: если Чимаеву дадут титульник, может, он и выиграет на кураже

Российский боец ММА Вячеслав Василевский прокомментировал выступление Хамзата Чимаева в UFC. Чимаев на турнире UFC Fight Island 3 одержал досрочную победу над Ризом Макки. Этот успех стал вторым вторым в UFC за 10 дней.
«Чимаев – молодец! Не знаю всей подоплёки, почему он провёл два боя за десять дней, но бабок заработал, самое главное (смеётся).
Сравнения с Хабибом – хайп, он дал повод для такого сравнения. Он заявил о себе ярко и резко, но может ли он так же, как Хабиб или Ян, покажет время. Вот когда будут оппоненты из топ-10, будет видно.
Слова про Усмана и Адесанью? Хамзат правильно делает, чего ему ждать-то. Два боя проходных он выиграл, если ему дадут титульник, может, он и выиграет на кураже. Всякое может быть, чемпион – это только имя и аура, а так это такой же боец, который может проиграть.
Например, если брать бой с Адесаньей, может, он навяжет ему борьбу и заборет его, он же больше борется. Я помню бой Хамзата, когда мы тренировались с «American Top Team», против дагестанского бойца. Это было ещё до UFC, но Чимаев нокаутировал его, значит, он может работать и в стойке», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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