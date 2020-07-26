Финкельштейн: Вердум и Емельяненко под контрактами, пока этого боя нам не стоит ждать

Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн поделился мнением о возможности организации реванша между Фёдором Емельяненко и Фабрисиу Вердумом.



«Вердум и Емельяненко — бойцы на закате, почему бы им не провести такой бой. Да и вообще, с Фёдором любой бой интересен. Емельяненко достаточно известный боец, что очевидно.



Взялся бы я за организацию этого боя? Они оба под контрактами. У Фёдора — с Bellator, они вряд ли его отпустят. У Вердума — с UFC. Так что пока этого боя нам не стоит ждать», — сказал Вадим Финкельшьтейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Ранее Фабрисиу Вердум признался, что хотел бы дать реванш легендарному бойцу смешанных единоборств Фёдору Емельяненко. Напомним, на турнире на «Бойцовском острове» Вердум одержал досрочную победу над Александером Густафссоном. Это был его последний бой в UFC.



Вердум и Емельяненко впервые встретились в 2010 году на турнире Strikeforce, Фабрисиу одержал победу.