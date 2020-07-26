Чимаев может провести третий бой за месяц в UFC

Боец UFC Хамзат Чимаев может провести третий бой за месяц. Об этом сообщает Yahoo Sports. По информации источника, Чимаев может провести следующий бой 16 августа в Лас-Вегасе на турнире UFC 252. Для него этот поединок будет третьим за месяц — Чимаев дебютировал в UFC 16 июля.
Напомним, на турнире UFC Fight Island 3 встретились 26-летний представитель Швеции Хамзат Чимаев и 25-летний британец Рис Макки.
Спустя 3 минуты и 9 секунд бой был завершён победой уроженца Чечни техническим нокаутом.
После победы 16 июля сабмишеном в дебютном бою в UFC с Джоном Филлипсом на турнире UFC on ESPN 13 эта стала для Чимаева второй за 10 дней, что является рекордом организации. К тому же в том бою он выступал в средней весовой категории.
Хамзат Чимаев приехал в Швецию в 2011 году, запросив у этой страны политического убежища. Кроме отца, который до сих пор живёт в Чечне, в 2019 году вся семья Чимаева переехала в Швецию, а сам спортсмен стал представлять эту страну на различных международных соревнованиях.
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