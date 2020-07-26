«Однажды ты проснёшься одиноким придурком». Лэдд ответила Дэнису на пост о Чимаеве

Девушка-боец UFC Аспен Лэдд жёстко ответила скандальному бойцу Bellator, члену команды Конора Макгрегора Диллону Дэнису в «Твиттере». Дэнис написал, что легко бы смог победить приёмом шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.



«Однажды ты проснёшься без друзей и в этот момент всё ещё будешь придурком, но одиноким», — написала в комментариях к твиту Аспен Лэдд.



Напомним, накануне на турнире UFC Fight Island 3 Хамзат Чимаев провёл поединок с британцем Рисом Макки.



Спустя 3 минуты и 9 секунд бой был завершён победой уроженца Чечни техническим нокаутом.



После победы 16 июля сабмишеном в дебютном бою в UFC с Джоном Филлипсом на турнире UFC on ESPN 13 эта виктория стала для Чимаева второй за 10 дней, что является рекордом организации. К тому же в том бою он выступал в средней весовой категории.



Хамзат Чимаев приехал в Швецию в 2011 году, запросив у этой страны политического убежища. Кроме отца, который до сих пор живёт в Чечне, в 2019 году вся семья Чимаева переехала в Швецию, а сам спортсмен стал представлять эту страну на различных международных соревнованиях.