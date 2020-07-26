Сестра бывшей жены Емельяненко: разрушительное поведение Александра — крик отчаяния

Психолог Вероника Степанова, сестра бывшей жены российского бойца ММА Александра Емельяненко Ольги Гороховой, объяснила причины «хулиганских» поступков спортсмена.
«Оля встретила Сашу, у них началась такая очень-очень яркая, страстная, бурная любовь. Это была очень красивая такая история, Love story. Они мгновенно родили ребенка, и все было прекрасно и замечательно. Что произошло и впоследствии почему Саша до сих пор себя так странно ведет? Он безумно любил и любит мою сестру. И в какой-то момент Саше то ли чуть пресытилось как-то это, захотелось ему как-то чуть-чуть погулять. И он пошел чуть-чуть погулять. И если любая другая женщина отнесётся к этому чуть-чуть погулять нормально (ну, подумаешь, пошел куда-то там, поплясал, чуть-чуть погулял, главное, чтобы шапку надел, что называется), но это только не про Олю. Моя сестра таких вещей не терпит. И его чуть-чуть погулять закончилось тем, что моя сестра мгновенно, просто молниеносно вышла замуж за другого человека и тут же родила ещё одного ребенка от этого человека.
Соответственно, когда Саша пришел в себя от того, что произошло вообще, он не мог в это поверить. Он пытался ползать на коленках, какие-то бриллианты дарить. Его львиная гордость вообще как будто бы взорвала ему голову от того, что произошло. Он хотел всё вернуть, а как это вернуть, он не понял. Он до сих пор, спустя столько лет, не может прийти в себя. Не знаю, сколько лет уже прошло, сколько они уже не вместе. Они поддерживают дружеские отношения, у них общий ребенок. Вот это разрушительное поведение — это какой-то крик отчаяния, какая-то попытка как будто или уже убиться, или привлечь ее внимание, или как-то ее вернуть, но что-то сделать. Вот он не понимает, что ему сделать. Поэтому идет одна череда за другой этих хулиганских выходок», — рассказала Степанова в своём блоге.
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