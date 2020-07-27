Дана Уайт назвал Чимаева «особенным» и намерен дать ему бой на 15 августа

Президент UFC Дана Уайт назвал бойца Хамзата Чимаева особенным и пообещал организовать ему бой 15 августа на турнире UFC 252.

«Поговорил с Даной Уайтом. Он назвал Хамзата Чимаева особенным и сказал, что тот хочет снова драться 15 августа на турнире UFC 252. Уайт пообещвл сделать это», 0- написал в своём «твиттере» журналист Yahoo Sports Кевин Айол.



Напомним, накануне на турнире UFC Fight Island 3 вХамзат Чимаев провёл поединок с британцем Рисом Макки.



Спустя 3 минуты и 9 секунд бой был завершён победой уроженца Чечни техническим нокаутом.



После победы 16 июля сабмишеном в дебютном бою в UFC с Джоном Филлипсом на турнире UFC on ESPN 13 эта стала для Чимаева второй за 10 дней, что является рекордом организации. К тому же в том бою он выступал в средней весовой категории.



Хамзат Чимаев приехал в Швецию в 2011 году, запросив у этой страны политического убежища. Кроме отца, который до сих пор живёт в Чечне, в 2019 году вся семья Чимаева переехала в Швецию, а сам спортсмен стал представлять эту страну на различных международных соревнованиях.