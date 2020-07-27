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Исмаилов: Емельяненко всегда опасен. Даже когда плывёт

Исмаилов: Емельяненко всегда опасен. Даже когда плывёт
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал победу над другим бойцом MMA Александром Емельяненко. Напомним, 24 июля Емельяненко и Исмаилов провели поединок в Сочи в рамках номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Магомед победил Александра техническим нокаутом в третьем раунде.

«Да, он стоял и плавал. Но Саша всегда представляет опасность, даже когда плывёт.

У меня большая голова, я прочувствовал его удары, но был сконцентрирован. Был готов ещё принять и продолжать быть сконцентрированным. Главное, чтобы свет в глазах не потух. Остальное я переживу», — рассказал Исмаилов в интервью YouTube-каналу «Руки выше».

На счету 34-летнего Исмаилова 16 побед, два поражения и одна ничья в смешанных единоборствах. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья в MMA.

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