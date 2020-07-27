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Исмаилов рассказал, что ему не понравилось в бою с Емельяненко

Исмаилов рассказал, что ему не понравилось в бою с Емельяненко
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал победу над другим бойцом MMA Александром Емельяненко. Напомним, 24 июля Емельяненко и Исмаилов провели поединок в Сочи в рамках номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Магомед победил Александра техническим нокаутом в третьем раунде.

По словам Исмаилова, ему не понравилось, что рефери не остановил бой уже в первом раунде.

«Мне не понравилось, что рефери не остановил поединок в первом раунде. Мне показалось, что уже пора было останавливать», — приводит слова бойца ТАСС.

На счету 34-летнего Исмаилова 16 побед, 2 поражения и одна ничья в смешанных единоборствах. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и одна ничья в MMA.

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