Исмаилов рассказал, что ему не понравилось в бою с Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал победу над другим бойцом MMA Александром Емельяненко. Напомним, 24 июля Емельяненко и Исмаилов провели поединок в Сочи в рамках номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Магомед победил Александра техническим нокаутом в третьем раунде.

По словам Исмаилова, ему не понравилось, что рефери не остановил бой уже в первом раунде.

«Мне не понравилось, что рефери не остановил поединок в первом раунде. Мне показалось, что уже пора было останавливать», — приводит слова бойца ТАСС.

На счету 34-летнего Исмаилова 16 побед, 2 поражения и одна ничья в смешанных единоборствах. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и одна ничья в MMA.