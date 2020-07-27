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Вартанян: если Емельяненко примет вызов Вердума и победит, то отомстит. Он будет фаворитом

Вартанян: если Емельяненко примет вызов Вердума и победит, то отомстит. Он будет фаворитом
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян высказался на тему возможного реванша знаменитого бойца MMA Фёдора Емельяненко и Фабрисиу Вердума.

Ранее Вердум признался, что хотел бы дать реванш Емельяненко. Бойцы сразились в 2010 году на турнире Strikeforce, Фабрисиу одержал победу.

«Почему бы Емельяненко не принять вызов Вердума? Это будет интересный бой. Тем более я уверен, что Фёдор будет фаворитом в этом бою. Шансов будет даже больше, чем в первом бою.

Емельяненко ничего не теряет: если он проиграет, то ничего не изменится. А если выиграет, то отомстит Вердуму и возьмёт у него реванш. С удовольствием бы посмотрел этот бой», — рассказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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