Вартанян: если Емельяненко примет вызов Вердума и победит, то отомстит. Он будет фаворитом
Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян высказался на тему возможного реванша знаменитого бойца MMA Фёдора Емельяненко и Фабрисиу Вердума.
Ранее Вердум признался, что хотел бы дать реванш Емельяненко. Бойцы сразились в 2010 году на турнире Strikeforce, Фабрисиу одержал победу.
«Почему бы Емельяненко не принять вызов Вердума? Это будет интересный бой. Тем более я уверен, что Фёдор будет фаворитом в этом бою. Шансов будет даже больше, чем в первом бою.
Емельяненко ничего не теряет: если он проиграет, то ничего не изменится. А если выиграет, то отомстит Вердуму и возьмёт у него реванш. С удовольствием бы посмотрел этот бой», — рассказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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