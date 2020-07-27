Тренер Исмаилова назвал условия реванша с Емельяненко
Рамазан Исмаилов, старший брат и тренер бойца MMA Магомеда Исмаилова, рассказал, при каких условиях состоится реванш его подопечного с Александром Емельяненко.
Напомним, 24 июля Емельяненко и Исмаилов провели поединок в Сочи в рамках номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Магомед победил Александра техническим нокаутом в третьем раунде.
«Если Емельяненко выиграет у Минеева в боксе, ещё можно будет говорить о реванше. А если проиграет, то реванша и близко быть не может. Это моё мнение.
Но всё зависит от гонорара. Реванш может быть и завтра — если финансовая составляющая будет правильной. Сейчас запросы у Магомеда будут уже другими», — цитирует Рамазана Исмаилова «Спорт-экспресс».
Исмаилов рассказал, что ему не понравилось в бою с Емельяненко
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