Боец MMA Тайгибов намекнул, что А. Емельяненко был пьяный на видео из аэропорта

Российский боец смешанных единоборств Курбан Тайгибов отметил, что Александр Емельяненко был в нетрезвом состоянии на видео из сочинского аэропорта, которое появилось вскоре после его боя с Магомедом Исмаиловым.

Напомним, 24 июля Емельяненко и Исмаилов провели поединок в Сочи в рамках номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Магомед победил Александра техническим нокаутом в третьем раунде.

«Мы летели из Сочи в Москву в одном самолёте. И так получилось, что мы последние заходили с моим тренером. И Александр тоже подошёл. Он расслабился после боя, решил чуть расслабиться, отдохнуть. Ну вы правильно поняли всё», — рассказал Тайгибов в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».