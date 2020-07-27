Боец MMA Тайгибов намекнул, что А. Емельяненко был пьяный на видео из аэропорта
Российский боец смешанных единоборств Курбан Тайгибов отметил, что Александр Емельяненко был в нетрезвом состоянии на видео из сочинского аэропорта, которое появилось вскоре после его боя с Магомедом Исмаиловым.
Напомним, 24 июля Емельяненко и Исмаилов провели поединок в Сочи в рамках номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Магомед победил Александра техническим нокаутом в третьем раунде.
«Мы летели из Сочи в Москву в одном самолёте. И так получилось, что мы последние заходили с моим тренером. И Александр тоже подошёл. Он расслабился после боя, решил чуть расслабиться, отдохнуть. Ну вы правильно поняли всё», — рассказал Тайгибов в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».
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