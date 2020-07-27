Харитонов: Емельяненко бухал за неделю до боя с Исмаиловым, а останавливаться он не умеет

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов высказался о бое Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. По словам Харитонова, Емельяненко пил за неделю до поединка на турнире АСА 107, что и привело к его поражению.



«Мне люди говорили, что Емельяненко за неделю до боя пил. Так что ничего нового. Результат боя был очевиден. Если бы не пил, у Маги шансов было бы поменьше. Люди видели, как за неделю до боя он бухал в Марриотте. Человек не меняется. Пока Емельяненко был в Грозном, само собой, у него не было шанса пить. В клубе «Ахмат» коллектив дружный и спортивный. А потом уехал на вольные хлеба в Сочи, расслабился: одна, вторая стопка. А останавливаться он не умеет», — рассказал Сергей Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Напомним, 24 июля Емельяненко и Исмаилов провели поединок в Сочи в рамках номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Магомед победил Александра техническим нокаутом в третьем раунде.