Поветкин: не считаю, что бой с Уайтом — мой последний шанс

Российский боксёр Александр Поветкин поделился ожиданиями от поединка с Диллианом Уайтом.



«Не считаю, что бой с Уайтом — мой последний шанс. Для меня сейчас главное — подготовка и мой бокс. Результат же станет лишь завершением. Ключевое — подготовка и кондиции. Болельщики имеют право ожидать красивого боя. Учитывая мотивацию, я готов боксировать, несмотря на возраст», — приводит слова Александра Поветкина BoxingScene.



Напомним, бой Поветкин — Уайт состоится 22 августа в «Бойцовском саду», который расположен на территории особняка британского промоутера Эдди Хирна.



Последний бой 40-летний Поветкин провёл в декабре 2019 года. Его бой с Майклом Хантером завершился вничью. На счету российского боксёра 38 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 35 побед (24 — нокаутом) и потерпел два поражения, один бой завершился вничью. У 32-летнего Уайта 27 побед (18 — нокаутом) и одно поражение.