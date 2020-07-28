Дерек Брансон — Эдмен Шахбазян. Проморолик к турниру UFC on ESPN+ 31

1 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN+ 31, в главном событии которого встретятся Эдмен Шахбазян и Дерек Брансон. Пресс-служба UFC опубликовала проморолик данного противостояния.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.



UFC on ESPN+ 31



Основной кард



Дерек Брансон (№ 8) — Эдмен Шахбазян (№ 9) — средний вес

Джоан Калдервуд (№ 3) — Дженнифер Майя (№ 6) — женский наилегчайший вес

Рэнди Браун — Висенте Люке (№ 12) — полусредний вес

Бобби Грин — Ландо Ванната — лёгкий вес

Тревин Джайлс — Кевин Холланд — средний вес



Предварительный кард



Джонатан Мартинес — Фрэнки Саенс — легчайший вес

Эд Херман — Джеральд Мершерт — полутяжёлый вес

Рэй Борг — Натан Мэйнесс — легчайший вес

Маркус Перес — Эрик Спайсли — средний вес

Джамалл Эммерс — Тимур Валиев — полулёгкий вес

Коди Дёрден — Крис Гутиеррес — легчайший вес.