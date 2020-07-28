Бой Куницкой с Виейрой в UFC перенесён на 8 августа

Российский боец ММА Яна Куницкая сообщила, что её бой с бразильянкой Кетлин Виейрой переносится с 1 на 8 августа.

«Если вы вдруг не в курсе, мой бой был перенесён на 8 августа», — написала Куницкая в «Инстаграме».



В настоящий момент Яна Куницкая и Кетлин Виейра занимают восьмую и седьмую строчки в рейтинге женского легчайшего дивизиона UFC, соответственно. В предыдущем бое 30-летняя Куницкая проиграла техническим нокаутом Аспен Лэдд на турнире UFC on ESPN 7 в Вашингтоне.

Куницкая дебютировала в смешанных единоборствах в 2009 году. Всего на её счету 12 побед и 5 поражений в MMA, ещё один бой признали несостоявшимся. Она чемпионка России по тхэквондо, чемпионка России по тайскому боксу, чемпионка мира по грэпплингу, чемпионка мира по ММА BUSHIDO FC, многократная чемпионка международных турниров по рукопашному бою, кикбоксингу, тхэквондо.