Кормье: Чимаев просто идёт за тобой, как будто он собака, которая была на поводке полгода

Американский боец ММА Даниэль Кормье сравнил стили российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и этнического чеченца Хамзата Чимаева, выступающего за Швецию.
«Хабиб двигается, потом выбрасывает несколько джебов, затем резко пробивает и меняет уровни, верно? А Хамзата Чимаева это всё вообще не волнует. Они просто идёт за тобой как собака, которая провела на поводке последние шесть месяцев и прямо сейчас может поесть», — приводит слова Кормье ESPN.
Напомним, на турнире UFC Fight Island 3, который состоялся в минувшие выходные, Хамзат Чимаев провёл поединок с британцем Рисом Макки. Спустя 3 минуты и 9 секунд бой был завершён победой уроженца Чечни техническим нокаутом. После победы 16 июля сабмишеном в дебютном бою в UFC с Джоном Филлипсом на турнире UFC on ESPN 13 эта виктория стала для Чимаева второй за 10 дней, что является рекордом организации. К тому же в том бою он выступал в средней весовой категории.
- 28 июля 2020
-
02:37
-
02:26
-
01:04
- 27 июля 2020
-
23:52
-
22:51
-
21:51
-
19:18
-
18:08
-
17:51
-
16:12
-
15:14
-
14:45
-
14:11
-
13:05
-
12:01
-
11:01
-
10:23
-
10:03
-
09:32
-
09:01
-
00:57
- 26 июля 2020
-
23:45
-
22:48
-
20:59
-
19:48
-
18:55
-
18:28
-
17:54
-
16:50
-
16:32
-
15:46
-
14:39
-
13:16
-
12:58
-
11:42