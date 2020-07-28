Кормье: Чимаев просто идёт за тобой, как будто он собака, которая была на поводке полгода

Американский боец ММА Даниэль Кормье сравнил стили российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и этнического чеченца Хамзата Чимаева, выступающего за Швецию.



«Хабиб двигается, потом выбрасывает несколько джебов, затем резко пробивает и меняет уровни, верно? А Хамзата Чимаева это всё вообще не волнует. Они просто идёт за тобой как собака, которая провела на поводке последние шесть месяцев и прямо сейчас может поесть», — приводит слова Кормье ESPN.



Напомним, на турнире UFC Fight Island 3, который состоялся в минувшие выходные, Хамзат Чимаев провёл поединок с британцем Рисом Макки. Спустя 3 минуты и 9 секунд бой был завершён победой уроженца Чечни техническим нокаутом. После победы 16 июля сабмишеном в дебютном бою в UFC с Джоном Филлипсом на турнире UFC on ESPN 13 эта виктория стала для Чимаева второй за 10 дней, что является рекордом организации. К тому же в том бою он выступал в средней весовой категории.

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