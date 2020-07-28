«Жуткое место». Артём Лобов поделился фото из Чернобыля

Боец смешанного стиля Артём Лобов, который на протяжении долгого времени живёт и тренируется в Ирландии, посетил Чернобыль.

«Чернобыль. Жуткое место», — написал Лобов в «Инстаграме».

33-летний Лобов ранее выступал в UFC. Всего в MMA на его счету 13 побед, 15 поражений и одна ничья, ещё один бой признали несостоявшимся. Лобов проиграл последние три поединка в UFC, после чего покинул промоушен и провёл три боя в промоушене Bare Knuckle, где одержал две победы (над Джейсоном Найтом и Поли Малиньяджи) и потерпел поражение в реванше с Найтом. Он входит в команду бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Чернобыль — город в Иванковском районе Киевской области Украины стал всемирно известным из-за аварии на Чернобыльской АЭС. Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю атомной энергетики как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу.