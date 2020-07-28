Уайт допустил, что Хабиб свой последний бой в карьере проведёт с Сен-Пьером

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что в последнем бою перед завершением карьеры российский боец Хабиб Нурмагомедов может встретиться с Жоржем Сен-Пьером.

«Сейчас, очевидно, Хабиб думает о бое с Гэтжи. Я не знаю, кто будет его соперником в 30-м бою. Знаю лишь, что Конор всегда хотел этот бой. Бой с Сент-Пьером? Конечно, это может быть последним боем в его карьере. Эти ребята великолепны. Мне нравится Хабиб, и я готов сделать всё, что он захочет", — приводит слова Уайта Bjpenn.

Изначально предполагалось, что бой Нурмагомедов — Гэтжи пройдёт в сентябре, но после смерти отца Хабиба в планы пришлось вносить коррективы. 57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Титульный поединок состоится в октябре на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Последний бой 31-летний Нурмагомедов провёл в сентябре 2019 года, победив Дастина Порье. На счету россиянина 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. У его ровесника Гэтжи 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

Напомним, что официально Жорж Сен-Пьер завершил карьеру.