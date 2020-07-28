Девушка — боец MMA Пейдж Ванзант показала фото в красном купальнике

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в наилегчайшей весовой категории, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке можно посмотреть, как она выглядит в красном купальнике.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Пейдж Ванзант.
Подписчикам понравилась новая фотография Ванзант. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту спортсменки.
«Позволь хотя бы прикоснуться к твоим мизинцам».
«Роскошна, как всегда, Пейдж».
«Будущая чемпионка Bellator!»
Последний поединок 26-летняя Ванзант провела 11 июля на турнире UFC на «Бойцовском острове». Она уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с UFC. Всего на её счету 8 побед и 5 поражений в MMA.
Напомним, ранее Ванзант показывала фотографии, на которых она полностью обнажена, а интимные места прикрыты различными предметами.
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