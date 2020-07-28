Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Девушка — боец MMA Пейдж Ванзант показала фото в красном купальнике

Девушка — боец MMA Пейдж Ванзант показала фото в красном купальнике
Бокс/ММА / UFC 0

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в наилегчайшей весовой категории, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке можно посмотреть, как она выглядит в красном купальнике.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Пейдж Ванзант.

Подписчикам понравилась новая фотография Ванзант. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту спортсменки.

«Позволь хотя бы прикоснуться к твоим мизинцам».
«Роскошна, как всегда, Пейдж».
«Будущая чемпионка Bellator!»

Последний поединок 26-летняя Ванзант провела 11 июля на турнире UFC на «Бойцовском острове». Она уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с UFC. Всего на её счету 8 побед и 5 поражений в MMA.

Напомним, ранее Ванзант показывала фотографии, на которых она полностью обнажена, а интимные места прикрыты различными предметами.

Девушка — боец UFC, снимавшаяся обнажённой, обратилась к фанатам из России
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020