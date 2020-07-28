Чимаев оскорбил Макгрегора и вызвал его на бой

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, бросил вызов бывшему чемпиону промоушена в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору. Он попросил президента UFC Дану Уайта устроить бой с ним.
«Конор Макгрегор — королевская тап-машина с сердцем цыплёнка. Дана Уайт, я голоден, дай мне, дай мне десерт», — написал Чимаев в своём «твиттере».
Напомним, недавно 32-летний Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры.
На турнире UFC Fight Island 3, который состоялся в минувшие выходные, Хамзат Чимаев провёл поединок с британцем Рисом Макки. Спустя 3 минуты и 9 секунд бой был завершён победой уроженца Чечни техническим нокаутом. После победы 16 июля сабмишеном в дебютном бою в UFC с Джоном Филлипсом на турнире UFC on ESPN 13 эта виктория стала для Чимаева второй за 10 дней, что является рекордом организации. К тому же в том бою он выступал в средней весовой категории.
Хамзат Чимаев приехал в Швецию в 2011 году, запросив у этой страны политического убежища. Кроме отца, который до сих пор живёт в Чечне, в 2019 году вся семья Чимаева переехала в Швецию, а сам спортсмен стал представлять эту страну на различных международных соревнованиях.
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