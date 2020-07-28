Тарасов: говорят, что я купил судей в бою с Дациком

Блогер Артём Тарасов вспомнил, как в апреле 2019 года провёл поединок с бойцом смешанных единоборств Вячеславом Дациком. В том бою Тарасов одержал победу вследствие дисквалификации Дацика.

«У меня достаточно хейтеров. Многие критикуют меня после боя с Дациком, говорят, что я купил судей и так далее. Но люди, у которых нет мозгов, а также такие хейтеры – пускай будут, пусть существуют. Я всегда говорил: «Вчерашний хейтер – сегодняшний фанат».

Главный упрек хейтеров – это неискренность в том, что я делаю. Но в этой ситуации главное — относиться к грязи хладнокровно, не терять рассудок и реагировать абсолютно спокойно. Такие побочные правила нашей игры. Факт в том, что при личной встрече я ещё ни разу не слышал оскорблений, только респекты», — цитирует Тарасова Sports.ru.