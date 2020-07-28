Боец MMA Вагабов: судья-хронометрист украл у Исмаилова победу нокаутом в первом раунде
Российский боец MMA Вагаб Вагабов заявил, что из-за неправильных действий судьи-хронометриста Магомед Исмаилов в поединке с Александром Емельяненко лишился победы нокаутом в первом раунде. По мнению Вагабова, первый раунд был прекращён раньше положенного срока.
Напомним, 24 июля Емельяненко и Исмаилов провели поединок в Сочи в рамках номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Магомед победил Александра техническим нокаутом в третьем раунде.
«Судья-хронометрист «украл» победу нокаутом в первом раунде за 4 секунды до конца. Засекаем 25 секунд и смотрим… Для «особенных» — можете просмотреть и засечь весь раунд», — написал Вагабов в своём «инстаграме», прикрепив текст к видео боя.
Полное видео боя Емельяненко — Исмаилов выложили в YouTube
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