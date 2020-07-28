Олейник — о конфликте Яна с Орловским: человека старше тебя на 10-15 лет оскорблять нельзя

Российский боец ММА Алексей Олейник отреагировал на конфликт российского чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна и белоруса Андрея Орловского. Ранее Ян грубо отозвался об Орловском.
«Это точно не по-нашему, не по-русски начинать новое звание с того, чтобы разбираться в интернете. Тем более со своими соотечественниками. И снисходить до того, что какие-то гадости о ком-то писать, даже если этот человек не прав. Как правило, когда ты достиг огромной цели, то ты должен быть снисходительным к людям. Я даже не говорю о том, что человека старше тебя на 10-15 лет оскорблять нельзя», — приводит слова Олейника РИА «Новости» со ссылкой на прямой эфир бойца в «Инстаграме».
В прошлом Орловский рассказывал о небольшом конфликте между ним и Петром Яном, отметив, что россиянин не захотел пообщаться, когда Андрей сам проявил инициативу на одном из турниров UFC.
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