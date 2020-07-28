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Боксёрский поединок А. Емельяненко и Минеева отменять не будут

Боксёрский поединок А. Емельяненко и Минеева отменять не будут
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев сообщил, что организаторы не отказались от планов проведения боксёрского поединка Александра Емельяненко и Владимира Минеева. Он должен состояться осенью.

«Бой по-прежнему в планах есть. Это не сентябрь, но это возможно осенью», — цитирует Гаджиева ТАСС.

Ранее стало известно, что Емельяненко получил многочисленные травмы в поединке с Магомедом Исмаиловым, который проходил на турнире АСА 107 в Сочи 24 июля. У Емельяненко, уступившего техническим нокаутом, диагностировали перелом носа и другие серьёзные травмы.

Емельяненко ранее уже проводил бой по правилам бокса. В ноябре 2019 года он техническим нокаутом в первом раунде победил стронгмена Михаила Кокляева.

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