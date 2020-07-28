В Барнауле в драке с боксёром и чемпионкой мира по кикбоксингу умер мужчина

В Барнауле в ночь с 27 на 28 июля произошла уличная драка, в результате которой скончался мужчина. 40-летний Павел Рохлов подрался с боксёром Михаилом Старцевым и чемпионкой мира по кикбоксингу Лилией Ворогушиной.
Некоторые свидетели утверждают, что Старцев и Ворогушина приставали к инвалиду с тростью, за которого заступился Рохлов. В итоге погибший ударил кикбоксёршу, после чего получил мощный удар в лицо от Старцева. Рохлов сильно ударился головой об асфальт, в результате чего и скончался.
Бывшая жена боксёра утверждает, что никакого инвалида там не было. По словам женщины, рассказ которой приводит телеграм-канал Mash, на Ворогушину напал мужчина. За подругу заступился Старцев, конфликт в итоге закончился смертью одного из участников.
Старцев уже задержан. Сейчас ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.
- 28 июля 2020
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