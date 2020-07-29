Тактаров — о подготовке Хабиба после смерти отца: Нурмагомедов постоянно находится в форме

Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров выразил уверенность в том, что российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сможет подготовиться к поединку с Джастином Гэтжи. Ранее президент UFC сообщил, что титульный бой состоится 24 октября. Изначально предполагалось, что бой пройдёт в сентябре, но из-за смерти отца и тренера Хабиба поединок перенесли на октябрь.
«По-моему, бой Хабиб — Гэтжи выглядит логичным, как ещё? Чемпион будет драться с претендентом и пытаться защитить свой титул.
Сможет ли Хабиб после смерти отца подойти к бою в своей лучшей форме? Тут сложно комментировать, надо у него спрашивать. Я в его душу никогда не заглядывал, но Хабиб постоянно находится в форме, может быть, чуть лучше, чуть хуже, но он из спортсменов, которые постоянно в форме», — цитирует Тактарова Sport24.
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