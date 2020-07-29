Гэтжи отреагировал на утверждение даты боя с Хабибом

Временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории американец Джастин Гэтжи прокомментировал новость о том, что его бой с обладателем пояса россиянином Хабибом Нурмагомедовым состоится 24 октября. Ранее об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.
«24 октября у меня будет шанс обозначить своё наследие. На карту будет поставлено всё, ради чего я трудился на протяжении нескольких лет.
Я достойно представлю свою семью и свою страну. Это я обещаю», — написал Гэтжи в своём «инстаграме», прикрепив текст к изображению импровизированной афиши поединка.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Джастина Гэтжи.
Последний поединок 31-летний Гэтжи провёл в мае 2020 года, победив Тони Фергюсона. Всего на его счету 22 победы и два поражения в смешанных единоборствах. У его ровесника Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA.
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