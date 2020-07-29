«Дайте этой мрази 15 лет!» Вдова Рохлова — о боксёре Старцеве, который убил её мужа

Светлана Рохлова, вдова убитого жителя Барнаула Павла Рохлова, прокомментировала трагический инцидент, произошедший в ночь с 26 на 27 июля. Во время уличной драки с участием боксёра Михаила Старцева и чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной скончался 40-летний Рохлов. Его ударил Старцев.

«Старцев Михаил. Благодаря этому животному больше нет моего любимого мужа и отца троих детей, доброго, отзывчивого человека, который не мог пройти мимо, когда избивали инвалида! В руке у парня была трость (эта информация из материалов дела), он просто пытался отмахиваться от этих мразей!

Паша мой пришёл на помощь парню. Хотел разнять, но Ворогушина, мастер спорта по кикбоксингу, со своей подругой (сегодня узнаю все её данные) начали прыгать и избивать нас! После чего и был этот судьбоносный удар… и мгновенная смерть! Мгновенная!

Ни одна эта мразь не извинилась ни передо мной, ни перед родителями! Они просто решили сделать проще и добавили меня везде в чёрный список! Все, кто желают подключиться к этому делу и хоть как-то посодействовать, чтобы Старцеву дали минимальный срок, — мы вас уже знаем каждого! Весь список! Лучше отойдите в сторону и дайте этой мрази получить заслуженные 15 лет лишения! Не берите грех на душу! Его в любом случае ждёт наказание! В любом!

Услышьте меня и моего ребёнка 6-летнего! У вас у многих внуки этого возраста! Есть и сыновья, и дочери! Которые живут и радуют вас! А у нас рухнула жизнь 27.07.2020 навсегда…» — написала Рохлова в своём «инстаграме».