Харитонов оценил шансы Нурмагомедова в боях с Гэтжи и Сен-Пьером

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов предположил, что обладатель пояса UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов победит как Джастина Гэтжи, который станет его следующим соперником, так и Жоржа Сен-Пьера.
Напомним, бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября. Что касается поединка Хабиб — Сен-Пьер, то, по словам президента UFC Даны Уайта, такой схваткой россиянин может закончить карьеру. Напомним, Сен-Пьер, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, официально закончил карьеру в феврале 2019 года.
«Сумеет ли Хабиб остаться непобеждённым в поединках с Гэтжи и Сен-Пьером? А почему нет? У него всё есть, Хабиб идёт на победной волне. Ему по силам любой боец.
Психологически бой с Гэтжи будет непростым, но Хабиб сильный, соберётся и сделает своё дело», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA.
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