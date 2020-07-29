Гарбрандт рассказал о конфликте с Петром Яном и назвал его «поддельным гангстером»

Американский боец смешанных единоборств Коди Гарбрандт, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, рассказал об отношении к обладателю пояса россиянину Петру Яну. Напомним, в декабре в ходе одного из турниров UFC между бойцами случился конфликт.
«Он поддельный гангстер. Вот что произошло. Я пошёл в туалет, торопился, так как хотел успеть посмотреть следующий бой, который был мне интересен. Мы встретились в коридоре и стали говорить. Ян что-то говорил про «Инстаграм». Я переспросил, что там такое.
Мы нормально общались, поначалу всё было в порядке. А потом его менеджер достал телефон, чтобы снять видео, и Ян принялся жестикулировать. Ему повезло, я хотел всем им врезать, но торопился, к тому же на мне был новый костюм. Я решил: ладно, пусть идут своей дорогой.
Как только достали телефон, я понял, что он поддельный гангстер. Я ещё встречусь с ним. Надеюсь, он к тому моменту будет оставаться чемпионом. А пока я стану чемпионом в наилегчайшем весе. Я могу выступать сразу в двух дивизионах», — рассказал Гарбрандт в интервью ESPN.
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