«Чёрт возьми!» Сен-Пьер отреагировал на слова президента UFC о бое с Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер прокомментировал слова президента UFC Даны Уайта. Ранее Уайт сказал, что обладатель пояса в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов последний бой в карьере может провести с Сен-Пьером.

Напомним, в феврале 2019 года Сен-Пьер официально объявил о завершении карьеры.

«Чёрт возьми! Как только я подумал, что у меня есть время отдохнуть...» — приводит слова канадца ESPN.

Также он прокомментировал новость о том, что 24 октября Нурмагомедов сразится с временным чемпионом Джастином Гэтжи.

«С нетерпением ожидаю боя Хабиба и Гэтжи в октябре. Удачи им обоим», — добавил Жорж.

Ранее шансы Хабиба в боях с Гэтжи и Сен-Пьером оценили Сергей Харитонов и Александр Шлеменко.