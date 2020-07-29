«Чёрт возьми!» Сен-Пьер отреагировал на слова президента UFC о бое с Нурмагомедовым
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер прокомментировал слова президента UFC Даны Уайта. Ранее Уайт сказал, что обладатель пояса в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов последний бой в карьере может провести с Сен-Пьером.
Напомним, в феврале 2019 года Сен-Пьер официально объявил о завершении карьеры.
«Чёрт возьми! Как только я подумал, что у меня есть время отдохнуть...» — приводит слова канадца ESPN.
Также он прокомментировал новость о том, что 24 октября Нурмагомедов сразится с временным чемпионом Джастином Гэтжи.
«С нетерпением ожидаю боя Хабиба и Гэтжи в октябре. Удачи им обоим», — добавил Жорж.
Ранее шансы Хабиба в боях с Гэтжи и Сен-Пьером оценили Сергей Харитонов и Александр Шлеменко.
Нурмагомедов намекнул на дату боя с Сен-Пьером
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