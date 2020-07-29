Нурмагомедов намекнул на дату боя с Сен-Пьером

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда планирует провести бой с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях канадцем Жоржем Сен-Пьером. Он оставил комментарий под постом известного комментатора Джо Рогана, выложившего в свой «инстаграм» изображение афиши поединка Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, который состоится 24 октября.

По словам Хабиба, бой с Сен-Пьером должен состояться в апреле 2021 года.

«Октябрь — Джастин, апрель — Жорж Сен-Пьер», — написал Нурмагомедов.

Ранее президент UFC Дана Уайт сказал, что Нурмагомедов последний бой в карьере может провести с Сен-Пьером. Напомним, канадец официально объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. У 39-летнего Сен-Пьера 26 побед и два поражения в 28 боях в MMA.