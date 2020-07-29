Орловский ответил Петру Яну, который назвал его «чистой шкурой»

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский ответил обладателю пояса в легчайшем весе россиянину Петру Яну, который назвал его «чистой шкурой». Напомним, Яну не понравился ответ Орловского о его впечатлениях по бою Петра с Жозе Альдо.

«Если у человека одна извилина, пускай пишет то, что пишет. На каждый роток не накинешь платок. Поэтому каждый волен говорить и думать то, что он считает нужным», — рассказал Орловский в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

Он добавил, что ранее встречался с Яном и что встреча оставила у него неприятный осадок.

«В Чикаго был один турнир. Тогда мы вместе выступали за клуб «Архангел Михаил», я подсел к ним, поздоровался – ни ответа ни привета. Там он был, и ещё с ним два человека. Уткнулись в телефон, и всё. Я особо не общительный, но сказал «здравствуйте», а в ответ стеклянные глаза и взгляд в никуда – может, он горел просто, я не знаю.

Я же ничего плохого не сказал про него. Поздравил Игоря Алексеевича Алтушкина, клуб «Архангел Михаил», Антона, Николая, Анну с их победой. То есть то, что он прокомментировал, неумно с его стороны, потому что люди, которых я поздравлял, его комментарий могут воспринять на свой счёт. Такими заявлениями бросаться, как он бросается… Он же кормится с рук Игоря Алексеевича, правильно? И такие заявления делает. Это, мягко говоря, неумно.

А насчёт того, что я хотел его принизить, — как я могу его принизить? Человек выиграл чемпионский пояс UFC. Он по факту является чемпионом в легчайшем весе. Как его принизить? Как? Может, я чего-то не понимаю. Факт остается фактом: как бы к нему ни относились или ко мне ни относились, он по факту является сейчас чемпионом UFC в легчайшем весе», — сказал Орловский.