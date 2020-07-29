Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину

Барнаульский суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 38-летнего боксёра Михаила Старцева, убившего в ходе драки 40-летнего Павла Рохлова. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Об этом сообщает Тайга.инфо.
По версии следствия, в ночь на 27 июля возле одного из развлекательных заведений Барнаула произошла драка с участием нескольких жителей города. В ходе конфликта 40-летнему мужчине были причинены травмы, не совместимые с жизнью.
Старцев публично не признал вину и сразу после происшествия удалил все свои аккаунты из социальных сетей. Жена убитого также обвинила в произошедшем спортсмена. Она заявила, что её муж пришёл на помощь мужчине с тростью.
В драке принимала участие и чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина. Следствие отпустило спортсменку. Предполагается, что её могут привлечь к делу только в качестве свидетеля.
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