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Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину

Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Барнаульский суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 38-летнего боксёра Михаила Старцева, убившего в ходе драки 40-летнего Павла Рохлова. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Об этом сообщает Тайга.инфо.

По версии следствия, в ночь на 27 июля возле одного из развлекательных заведений Барнаула произошла драка с участием нескольких жителей города. В ходе конфликта 40-летнему мужчине были причинены травмы, не совместимые с жизнью.

Старцев публично не признал вину и сразу после происшествия удалил все свои аккаунты из социальных сетей. Жена убитого также обвинила в произошедшем спортсмена. Она заявила, что её муж пришёл на помощь мужчине с тростью.

В драке принимала участие и чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина. Следствие отпустило спортсменку. Предполагается, что её могут привлечь к делу только в качестве свидетеля.

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