Махачев проведёт поединок на одном турнире с Хабибом

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, вернётся в октагон 24 октября 2020 года, на одном турнире с чемпионом организации в лёгкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым. Об этом рассказал менеджер спортсмена Ризван Магомедов.



«Бой в разработке», — приводит слова Магомедова ТАСС.



По информации источника, соперником Махачева станет боец из топ-10 рейтинга лёгкой весовой категории.



Напомним, Махачев должен был выступить на одном из апрельских турниров UFC, которые пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. На счету 28-летнего россиянина 19 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.