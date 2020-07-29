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Махачев проведёт поединок на одном турнире с Хабибом

Махачев проведёт поединок на одном турнире с Хабибом
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, вернётся в октагон 24 октября 2020 года, на одном турнире с чемпионом организации в лёгкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым. Об этом рассказал менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

«Бой в разработке», — приводит слова Магомедова ТАСС.

По информации источника, соперником Махачева станет боец из топ-10 рейтинга лёгкой весовой категории.

Напомним, Махачев должен был выступить на одном из апрельских турниров UFC, которые пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. На счету 28-летнего россиянина 19 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.

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