Инсайдер: Немков и Бейдер проведут поединок за титул Bellator 21 августа

Стала известна новая дата поединка российского бойца Bellator Вадима Немкова и чемпиона организации в двух весовых категориях Райана Бейдера. По информации инсайдера Алексея Сафонова, бой состоится 21 августа. На кону противостояния будет стоять титул в полутяжёлом весе. Турнир должен состояться в Анкансвилле (США).



Немков предыдущий поединок провёл в октябре 2019 года. На турнире в Милане он удушающим приёмом победил Рафаэля Карвальо. В Bellator на счету россиянина четыре поединка в Bellator, и во всех из них он вышел победителем.



Бейдер последний бой провёл в тяжёлом весе. Его сентябрьский поединок с Чейком Конго был признан несостоявшимся. Последний раз в полутяжёлом весе Райан бился в июне 2017 года.