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Фергюсон хочет подраться с Макгрегором или Порье, чтобы получить титульный бой

Фергюсон хочет подраться с Макгрегором или Порье, чтобы получить титульный бой
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец UFC Тони Фергюсон заявил, что он готов подраться с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором или с Дастином Порье, чтобы получить титульный поединок с победителем боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

«Макгрегор и Порье являются сильными бойцами, они оба хороши. Неслучайно мы входим в пятёрку лучших. Что касается боя, то если Конор хочет подраться, я только за. Я люблю драться с левшами.

Мне нет разницы, меняют ли мне соперника, есть ли коронавирусные проблемы или ещё что-то. Мы уже привыкли к такому. Хотите дать мне Конора — вперёд. Хотите, чтобы я дрался с Порье,— мы это сделаем. Затем — бой с победителем поединка Хабиба и Гэтжи», — сказал Тони Фергюсон в интервью Ариэлю Хельвани.

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