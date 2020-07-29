Фергюсон хочет подраться с Макгрегором или Порье, чтобы получить титульный бой
Американский боец UFC Тони Фергюсон заявил, что он готов подраться с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором или с Дастином Порье, чтобы получить титульный поединок с победителем боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.
«Макгрегор и Порье являются сильными бойцами, они оба хороши. Неслучайно мы входим в пятёрку лучших. Что касается боя, то если Конор хочет подраться, я только за. Я люблю драться с левшами.
Мне нет разницы, меняют ли мне соперника, есть ли коронавирусные проблемы или ещё что-то. Мы уже привыкли к такому. Хотите дать мне Конора — вперёд. Хотите, чтобы я дрался с Порье,— мы это сделаем. Затем — бой с победителем поединка Хабиба и Гэтжи», — сказал Тони Фергюсон в интервью Ариэлю Хельвани.
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