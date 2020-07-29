Василевский: Сен-Пьер может навязать борьбу Хабибу

Российский боец ММА Вячеслав Василевский прокомментировал слова Джереми Филдса, тренера Тони Фергюсона. Ранее Филдс выразил уверенность, что поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи не состоится. Кроме того, Василевский выразил мнение, что Жоржу Сен-Пьеру удастся навязать борьбу Нурмагомедову.
«Я не видел его пост, но тренера Фергюсона и его тренера можно понять. Раньше всё крутилось вокруг боя Тони и Хабиба, только об этом и говорили. Потом мимоходом залетел Гэтжи, и вся актуальность боя ушла. Понятно, что это просто обидно, а тренеру тем более. Тони проделал большую работу, а в итоге всё вышло вот так.
Если снова рассуждать о том, кто опаснее — Тони или Гэтжи, то, скорее всего, Гэтжи. Джастин — более коренастый, а Тони — сухой и длинный. Если копать ещё глубже, то уверен, что навязать борьбу Хабибу может Сен-Пьер. Жорж — очень опасный соперник, легенда UFC. Они даже похожи с Хабибом: уважение, дисциплина, никакого куража», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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