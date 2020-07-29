Тимур Валиев: Исмаилов в поединке с Емельяненко совершил подвиг

Российский боец смешанных единоборств Тимур Валиев, который дебютирует в UFC 2 августа, прокомментировал итоги поединка Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.
«Мы все следили за боем Магомеда и Емельяненко. Ещё раз пользуясь случаем хочу поздравить Магу, он просто красава! Он просто как питбуль вышел и разорвал его, просто никаких шансов не дал ему. Просто уничтожил, это что-то из олд скула было — такая большая разница. Я очень переживал за исход этого боя, думал, что габариты в итоге скажутся. Можно ли сказать, что он совершил чудо? Подвиг, не чудо!» — сказал Валиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Напомним, 24 июля Емельяненко и Исмаилов провели поединок в Сочи в рамках номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Магомед победил Александра техническим нокаутом в третьем раунде.
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