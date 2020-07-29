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10 августа в Москве состоится боксёрский турнир «Короли нокаутов — 4»

10 августа в Москве состоится боксёрский турнир «Короли нокаутов — 4»
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В четвёртом боксёрском шоу «Короли нокаутов», которое возглавит бой Хусейна Байсангурова против Александра Журавского, выступят самые яркие проспекты, сообщает пресс-служба «ЮКА Промоушен». Турнир состоится 10 августа в Vegas City Hall (Москва, Россия).

Во втором главном бою один из лучших представителей красноярского бокса непобеждённый Евгений Шведенко проверит на прочность крепкого боксёра из Перми Максима Смирнова.

В профессиональной карьере Евгений успел поработать в тренировочных лагерях с такими боксерами, как Андре Уорд, Феликс Штурм, Сергей Ковалев и Александр Гвоздик. Смирнов должен помешать Шведенко продемонстрировать свои способности и порадовать зрителей бойцовским характером.

Большая надежда бокса Ингушетии в первом тяжёлом весе не имеющий поражений Рашид Кодзоев вернется на ринг, чтобы встретиться с двукратным соискателем титула чемпиона мира опытным боксером из Барнаула Дмитрием Сухотским.

Рашид дебютировал в профессионалах в 2016 году, успешно боксировал в крупных боксерских шоу с участием таких звезд, как Денис Лебедев, Мурат Гасиев, и других.

Сухотский начал карьеру в 2005 году, в его послужном списке титулы чемпиона России, чемпиона СНГ и славянских стран WBC, чемпиона Европы WBO, международного чемпиона IBF, интерконтинентального чемпиона WBO.

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