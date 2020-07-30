Пётр Ян резко ответил Гарбрандту, который назвал его «поддельным гангстером»

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян ответил американскому бойцу MMA Коди Гарбрандту. Ранее Гарбрандт рассказал о конфликте с российским спортсменом и назвал его «поддельным гангстером».
«Парень без челюсти пошёл отлить, а в итоге обгадился. Ты только лаешь, но не кусаешь. А теперь ещё и убегаешь в наилегчайший вес. Заткнись, пока я сражаюсь с претендентами, у кого есть яйца бросить мне вызов», — написал Ян в своём «твиттере».
27-летний Ян дебютировал в смешанных единоборствах в 2014 году. Последний бой он провёл 11 июля, победив бразильского бойца MMA Жозе Альдо на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Всего на его счету 15 побед и одно поражение в 16 боях в MMA. У 29-летнего Гарбрандта 12 побед и три поражения в 15 поединках.
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