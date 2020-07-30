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«Это был хороший дуэт!» Исмаилов подколол Емельяненко и пожелал ему выздоровления

«Это был хороший дуэт!» Исмаилов подколол Емельяненко и пожелал ему выздоровления
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором подколол Александра Емельяненко. Исмаилов выложил фрагмент интервью с Емельяненко, в котором его слова заменены на оперную арию. В конце видео Магомед сам «спел» подобным образом.

«Это был хороший дуэт! Александру скорейшего восстановления», — подписал он видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Магомеда Исмаилова.

Напомним, 24 июля Емельяненко и Исмаилов провели поединок в Сочи в рамках номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Магомед победил Александра техническим нокаутом в третьем раунде.

На счету 34-летнего Исмаилова 16 побед, два поражения и одна ничья в смешанных единоборствах. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья в MMA.

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