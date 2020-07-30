Менеджер Нурмагомедова: Хабиб хочет закончить карьеру с показателем 30-0
Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что его подопечный намерен одержать ещё две победы и уйти из спорта.
На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. Его следующим соперником станет временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи. Ранее президент UFC Дана Уайт сказал, что Хабиб может закончить карьеру боем с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях канадцем Жоржем Сен-Пьером.
«Джастин — очень непростой вызов. Это будет невероятный бой.
Хабиб не бросал зал, он тренировался и сосредоточен как никогда. Он нацелен на показатель 30-0. Так он и сделает», — цитирует Абдель-Азиза South China Morning Post.
Нурмагомедов намекнул на дату боя с Сен-Пьером
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