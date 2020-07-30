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Боец UFC Валиев раскритиковал Петра Яна за оскорбление Орловского

Боец UFC Валиев раскритиковал Петра Яна за оскорбление Орловского
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Тимур Валиев, который дебютирует в UFC 2 августа, прокомментировал конфликт обладателя пояса в легчайшем весе Петра Яна и бывшего чемпиона тяжёлого дивизиона Андрея Орловского. Ранен Ян назвал Орловского «чистой шкурой», а тот ему ответил.

«Я не одобряю многое из того, что Пётр говорит и пишет сейчас. В частности то, что он делает в отношении Орловского, человек старше его на 15 лет. Тем не менее что произошло, то произошло, это их личное дело, сами разберутся.

Если честно, мне не хотелось бы переходить на личности и оскорблять человека. Задавать интригу перед боем, говоря сопернику, что я его размажу, — это нормально. Но мне не хотелось бы, чтобы меня оскорбляли или чтобы я кого-нибудь оскорблял. «Я тебя сломаю, ушатаю» – почему бы нет», — сказал Валиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Пётр Ян резко ответил Гарбрандту, который назвал его «поддельным гангстером»
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