Шлеменко дал прогноз на бой Немков — Бейдер на Bellator 244

Российский боец MMA Александр Шлеменко поделился ожиданиями в преддверии титульного поединка с участием российского бойца Bellator Вадима Немкова и чемпиона организации в двух весовых категориях Райана Бейдера. Бой состоится 21 августа, на кону противостояния будет стоять титул в полутяжёлом весе.

Напомним, Немков входит в команду знаменитого бойца MMA Фёдора Емельяненко. В январе 2019 года Емельяненко проиграл Бейдеру.

«Перед боем шансы практически равны, потому что команда Фёдора хорошо знает Бейдера и сделала хорошие выводы. Фёдор сам ему проиграл, и этот опыт он передаст Вадиму. Если выделять конкретного фаворита – Немков.

Скорее всего, Вадим победит по очкам, так же, как это было в бою с Филом Дэвисом. Бой будет не очень зрелищным, в какие-то моменты Немков окажется лучше.

Не верю, что Бейдер сможет забороть Вадима, потому что у нашего бойца достаточно хороший уровень борьбы. А вот в стойке за счёт тычков, джебов, лоукиков Немков сможет себя проявить», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.