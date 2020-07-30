Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Умар Нурмагомедов дебютирует в UFC осенью 2020 года

Умар Нурмагомедов дебютирует в UFC осенью 2020 года
Бокс/ММА / UFC 0

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, дебютирует в UFC осенью 2020 года. Об этом сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

«Планируем, что Умар выступит в сентябре или октябре», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Напомним, Умар Нурмагомедов должен был дебютировать в UFC 25 июля на «Бойцовском острове», однако из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова отменил свой вылет в Абу-Даби и снялся с соревнований.

24-летний Умар Нурмагомедов подписал контракт с UFC ещё в январе 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса пока не провёл ни одного боя в промоушене. На его счету 12 побед в 12 поединках в смешанных единоборствах. В прошлом он выступал в лигах Fight Nights Global, PFL и Gorilla FC.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020