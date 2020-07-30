Умар Нурмагомедов дебютирует в UFC осенью 2020 года
Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, дебютирует в UFC осенью 2020 года. Об этом сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.
«Планируем, что Умар выступит в сентябре или октябре», — приводит слова Магомедова ТАСС.
Напомним, Умар Нурмагомедов должен был дебютировать в UFC 25 июля на «Бойцовском острове», однако из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова отменил свой вылет в Абу-Даби и снялся с соревнований.
24-летний Умар Нурмагомедов подписал контракт с UFC ещё в январе 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса пока не провёл ни одного боя в промоушене. На его счету 12 побед в 12 поединках в смешанных единоборствах. В прошлом он выступал в лигах Fight Nights Global, PFL и Gorilla FC.
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